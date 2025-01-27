Кабельное телевидение ушло по-английски из половины Петрозаводска

Причины и последствия отсутствия вещания в городе озвучил депутат Законодательного Собрания Карелии.

Половина Петрозаводска осталась без кабельного телевидения.



Так, жители Древлянки, Кукковки, Перевалки, Ключевой, а также центра города с утра 29 января столкнулись с отсутствием кабельного телевидения.

Компания «Телетория» не выходит на связь, ее офисы закрыты, а единственная официальная информация по этому поводу — лаконичное сообщение в группе: «Вещание отсутствует по техническим причинам. Ведутся восстановительные работы».



По мнению депутата Заксобрания Карелии Ройне Изюмова, компания «Телетория» давно находилась в сложном положении. Еще в 2023 году появлялась информация о возможном закрытии бизнеса в карельской столице. Однако сама компания хранила молчание, продолжая исправно собирать деньги с абонентов. И даже сейчас, когда телевидение пропало, никто не удосужился объяснить людям, что будет дальше.

Если «Телетория» действительно прекратила работу, но не посчитала нужным заранее уведомить жителей, это серьезное нарушение договорных обязательств перед абонентами. Людей просто оставили перед фактом, не предложив альтернатив и не проведя перерасчет. Ушли «по-английски», подчеркнул в сети депутат.

Ройне Изюмова направил депутатский запрос в прокуратуру, чтобы надзорный орган разобрался в сложившейся ситуации.

Если подтвердится, что компания прекратила работу, но продолжала взимать плату с абонентов, депутат попросит надзорное ведомство обратиться в суд для защиты прав петрозаводчан — чтобы добиться пересчета платежей и возможных компенсаций.