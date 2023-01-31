Кабинеты психологической помощи откроют во всех поликлиниках Карелии

Минздрав республики начинает масштабную реорганизацию психиатрической и наркологической помощи.

К 1 июня во всех взрослых и детских поликлиниках Карелии будут созданы кабинеты медицинской психологической помощи. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием и мебелью. Это станет первым этапом масштабной реорганизации психиатрической и наркологической помощи. Задача реорганизации – максимально приблизить помощь к населению. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«В Городской поликлинике № 1 будет 3 ставки клинического психолога; в городских поликлиниках № 2 и № 3 – по 2 ставки, в городской поликлинике № 4 – 2,5 ставки. В детских поликлиниках и поликлинике Детской республиканской больницы им И.Н. Григовича – по 1 ставке. Предстоит большая работа по обучению и переподготовке специалистов», - отметил министр.

По словам Охлопкова, перед медико-психологической службой в амбулаторном звене стоят большие задачи. Это и консультирование пациентов и членов их семей, и участие в оказание помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, и мотивирование пациента к соблюдению рекомендаций врача и образа жизни, способствующего поддержанию, сохранению, укреплению и восстановлению здоровья.