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Кабинеты врачей для больных туберкулезом откроют в каждой поликлинике Карелии

Новости. Общество
16:52, 04 Января 2023
фото: © Владимир Астапкович/ТАСС

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Министерство здравоохранения Карелии задумало реформу амбулаторной туберкулёзной службы.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, первичный прием пациентов будет проводиться не в Республиканском противотуберкулезном диспансере, а в поликлиниках.

«На первом этапе организовали кабинет фтизиатра в Центре СПИД Республиканской инфекционной больницы. На втором этапе появятся фтизиатры в детских поликлиниках. На третьем этапе — во взрослых поликлиниках. Это всё мы делаем для того, чтобы приблизить консультации специалистами жителей Карелии. Тогда не надо будет обращаться напрямую в РПТД. Кроме того, при такой логистике будут разобщены потоки первичных тубинфицированных», — пояснил министр.

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