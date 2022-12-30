Кабинеты врачей для больных туберкулезом откроют в каждой поликлинике Карелии

Министерство здравоохранения Карелии задумало реформу амбулаторной туберкулёзной службы.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, первичный прием пациентов будет проводиться не в Республиканском противотуберкулезном диспансере, а в поликлиниках.

«На первом этапе организовали кабинет фтизиатра в Центре СПИД Республиканской инфекционной больницы. На втором этапе появятся фтизиатры в детских поликлиниках. На третьем этапе — во взрослых поликлиниках. Это всё мы делаем для того, чтобы приблизить консультации специалистами жителей Карелии. Тогда не надо будет обращаться напрямую в РПТД. Кроме того, при такой логистике будут разобщены потоки первичных тубинфицированных», — пояснил министр.