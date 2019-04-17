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Новости. Общество
21:05, 17 Апреля 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Кабмин намерен увеличить пособие по уходу за детьми от полутора лет

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Размер пособия планируется увеличить с 2020 года, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев

"Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года", – сказал он.

По словам Медведева, пособие должно носить адресный характер.

"Мои коллеги сейчас готовят предложения, направленные на то, чтобы это пособие носило адресный характер, чтобы его реально получали те, кто в нем безусловно нуждается, чтобы это была весомая добавка в семейный бюджет. В ближайшее время эти предложения будут подготовлены, я обсуждал эту тему с президентом страны", – добавил премьер-министр.

В настоящее время женщины в декрете после достижения ребенком возраста 1,5 лет получают ежемесячную выплату в размере 50 рублей, пишет ТАСС.

Кроме того, председатель правительства отметил, что увеличение засчитываемого в стаж периода декретного отпуска с полутора до трех лет требует дополнительного обсуждения.

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