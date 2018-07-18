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Новости. Общество
23:30, 18 Июля 2018

"Качественный секс и спорт спасут от похмелья"

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Врач-нарколог Сергей Синицын рассказал, какие народные способы облегчения похмелья работают, а какие – не очень.

Очевидно, что лучшее средство от похмелья - не пить алкоголь совсем. Об этом знают все, но, мало кого это останавливает. У многих пьющих есть даже свои любимые способы облегчения своего состояния, пишет "ФедералПресс".

"Как врач, я скажу следующее: не пейте, пожалуйста. Это и правда вредно и это, действительно, может вас убить. Но дам, конечно, кое-какие советы по средствам от похмелья", - сказал Врач-нарколог Сергей Синицын.

Вода в состоянии похмелья – настоящее спасение для человека. Все дело в том, что она помогает нашему телу избавляться от продуктов распада алкоголя. Еще лучше - минеральная вода. Кроме "вымывания токсинов" она еще и восстанавливает солевой баланс. Пить лучше всего лечебно-столовые минеральные воды.

Рассол. Да, этот народный способ и правда работает. Только рассол обязательно капустный и настоящий. Можно заменить рассолом из-под огурцов, но не маринованных. Работает этот состав потому, что в нем идеальное соотношение минералов и солей. Их в состоянии похмелья нужно восстанавливать.

Зеленый чай с медом. Хорошо, если в процессе употребления этого напитка вас бросит в жар. Чем сильней пропотеете – тем лучше. Можно так же пить чай с малиновым вареньем, но лучше мед, так как он идеален по набору фруктозы, магния и калия.

Кисломолочные продукты, типа кефира. Если вам никуда не нужно идти в "похмельный день" - пейте много (очень много) кефира. Желудок и пищеварительная система сами подскажут вам, каким образом это работает, уж поверьте.

Секс или спортзал, если, конечно, есть силы. При этом оба этих занятия должны быть максимально качественными. Секрет прост: надо пропотеть. Сильно. Чем сильней – тем лучше. Но будьте внимательны: не перестарайтесь.

Мясные бульоны, даже куриные, помогают успокоить желудок и снять головную боль. Хорошо подходят всяческие жирные бульоны, но они не всем показаны. Такие "супчики" хорошо спасают и от тошноты, если она есть. Главное – "запустить" желудок. Дальше все пойдет естественным путем.

Иногда без фармакологии не обойтись. В первую очередь, если не помогли народные способы или вы их не хотите даже пробовать, выпейте аспирин. Можно растворимый. Он разжижает кровь, что с похмелья необходимо. Еще хорошо подойдет янтарная кислота в таблетках. Если вас мутит, качает, трясутся ноги и руки - прямите любое средство от укачивания.

И последнее. Вот чего точно делать не стоит, так это похмеляться. Более того, если вам действительно помогают 50-100 граммов водки с утра, то это уже не похмелье, а абстинентный синдром. В таком случае ничего из этой статьи вам не показано. В этом случае путь только в больницу, где профессионалы сначала выведут вас из запоя, а потом будут лечить.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-07-18 23:53:22
Этот врач в спортзале или с женщиной хоть раз был? Или так, теоретик?
С больной, похмельной головой заняться спортом/сексом. Видимо медленно и печально. Или рецепт для женщин. Чтобы стонала.
Гость
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