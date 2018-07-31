Качество асфальта в Петрозаводске проверят в присутствии общественных контролеров

Следить за ремонтом дорог общественникам поможет Минтранспорта РК.

Депутат Петросовета Дмитрий Романов стал участником рабочей группы по общественному контролю за ремонтом автодорог, созданной при общественном совете Министерства транспорта республики. Всего в ее состав вошли 14 общественных контролеров.

По словам Романова, большинство членов рабочей группы в прошлом контролировали качество ремонта автомобильных дорог, многие из них входили в аналогичную структуру при Петросовете.

- В рабочей группе собрались люди, которые понимают, как строить дороги, и знают, на что следует обращать внимание контролерам, - отметил депутат.

Кроме того, в минувшую пятницу контролеры встретились с первым замминистра транспорта Карелии Дмитрием Кондрашиным и начальником Управления автодорог РК Виктором Россыпновым. Руководители республиканских ведомств предложили общественникам провести в Петрозаводске лабораторный анализ асфальта, используемого подрядчиком в ремонте городских дорог по текущему муниципальному контракту.

- Планируется, что из-под асфальтоукладчика, который выполняет ямочный ремонт, в соответствии с регламентом и технологией будет отобрана асфальтобетонная смесь. Затем на базе Управления автомобильных дорог в присутствии общественных контролеров будет проведено лабораторное исследование этой смеси, - сказал Романов, добавив, что проверка может состояться уже на этой неделе.

Дмитрий Романов подчеркнул, что благодаря совместной работе не только с городскими, но и республиканскими властями общественникам станет проще решать вопросы, связанные с ненадлежащим качеством ремонта дорог Петрозаводска. Ранее контролеры нашли недочеты в повторном ремонте асфальтового покрытия, который проводила компания "Онегодорстрой".