Качество асфальта в Петрозаводске проверят в присутствии общественных контролеров
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Следить за ремонтом дорог общественникам поможет Минтранспорта РК.
Депутат Петросовета Дмитрий Романов стал участником рабочей группы по общественному контролю за ремонтом автодорог, созданной при общественном совете Министерства транспорта республики. Всего в ее состав вошли 14 общественных контролеров.
По словам Романова, большинство членов рабочей группы в прошлом контролировали качество ремонта автомобильных дорог, многие из них входили в аналогичную структуру при Петросовете.
- В рабочей группе собрались люди, которые понимают, как строить дороги, и знают, на что следует обращать внимание контролерам, - отметил депутат.
Кроме того, в минувшую пятницу контролеры встретились с первым замминистра транспорта Карелии Дмитрием Кондрашиным и начальником Управления автодорог РК Виктором Россыпновым. Руководители республиканских ведомств предложили общественникам провести в Петрозаводске лабораторный анализ асфальта, используемого подрядчиком в ремонте городских дорог по текущему муниципальному контракту.
- Планируется, что из-под асфальтоукладчика, который выполняет ямочный ремонт, в соответствии с регламентом и технологией будет отобрана асфальтобетонная смесь. Затем на базе Управления автомобильных дорог в присутствии общественных контролеров будет проведено лабораторное исследование этой смеси, - сказал Романов, добавив, что проверка может состояться уже на этой неделе.
Дмитрий Романов подчеркнул, что благодаря совместной работе не только с городскими, но и республиканскими властями общественникам станет проще решать вопросы, связанные с ненадлежащим качеством ремонта дорог Петрозаводска. Ранее контролеры нашли недочеты в повторном ремонте асфальтового покрытия, который проводила компания "Онегодорстрой".
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