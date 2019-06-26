Качество асфальта во дворах Петрозаводска стало предметом проверки властей

В Петрозаводске начались проверки состояния асфальта на придомовых территориях, сообщает правительство республики.

"Специалисты Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору проводят рейдовые осмотры содержания придомовых территорий. Они побывали уже в 30 дворах", - говорится в сообщении.

Основное внимание уделяется выявлению нарушений, связанных с содержанием асфальтного покрытия – наличию ям, выбоин и других повреждений.

По результатам рейдов в адрес семи управляющих компаний направлены предписания об устранении нарушений.