Качество колбасы и сосисок останется прежним после введения акцизов, показал опрос

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" – 82% или 868 человек – негативно высказались о введении акцизов на колбасу и сосиски.

Еще 9% (102) респондентам все равно, потому что они едят мясо, не колбасу.

Одобрили введение акцизов 4% (51) опрошенных.

Еще 2% (30) опрошенных оказались вегетарианцами.

Всего в голосовании приняли участие 1052 человека.