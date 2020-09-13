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Качество управления финансами упало в главных по экономике министерствах Карелии

Новости. Экономика
10:45, 14 Сентября 2020
фото: pixabay
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Большинство министерств и ведомств Карелии улучшили качество управления своими финансами, но этого не смогли добиться те, от которых больше всего зависит ситуация в экономике.

Это следует из данных мониторинга качества финансового менеджмента, проведенного министерством финансов Карелии по итогам второго квартала 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года качество управления финансами ухудшили 7 министерств. В их числе министерство экономического развития и промышленности, министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерство природных ресурсов и экологии, министерство сельского и рыбного хозяйства.

По каким критериям проводилась оценка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-14 11:30:32
Да нет и не было никакого качества управления финансами в министерствах, некому ими управлять.
*
2020-09-14 11:04:43
Не упало , а пробило дно .
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