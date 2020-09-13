Качество управления финансами упало в главных по экономике министерствах Карелии

Большинство министерств и ведомств Карелии улучшили качество управления своими финансами, но этого не смогли добиться те, от которых больше всего зависит ситуация в экономике.

Это следует из данных мониторинга качества финансового менеджмента, проведенного министерством финансов Карелии по итогам второго квартала 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года качество управления финансами ухудшили 7 министерств. В их числе министерство экономического развития и промышленности, министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерство природных ресурсов и экологии, министерство сельского и рыбного хозяйства. По каким критериям проводилась оценка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".