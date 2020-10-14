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Кадастровые работы в Карелии стали еще доступнее благодаря "Кадастровому Центру"

Новости. Экономика
10:00, 15 Октября 2020
фото: © Кадастровый Центр
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Специалисты "Кадастрового Центра" выполнят кадастровые работы качественно, в срок и с гарантией.

Построить новое здание или ликвидировать старое, уточнить границы земельного надела, поставить объект на учет или снять его, разделить участок на несколько или, наоборот, объединить их в один – такие услуги предлагает "Кадастровый Центр", который является одной из самых опытных в Карелии компаний, работающих в этой области.

"Кадастровый Центр" работает в республике уже почти 10 лет, и за это время приобрел серьезную репутацию.

Какие кадастровые работы сейчас пользуются наибольшим спросом, можно ли доверять квалификации кадастровых инженеров, от чего зависит стоимость услуг в сфере кадастра – ответы на эти и многие другие вопросы, интересующие жителей Карелии читайте здесь.

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