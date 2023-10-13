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Кадеты Карелии завоевали награды на всероссийском армейском турнире

Новости. Спорт
14:50, 16 Октября 2023
фото: © мэрия Петрозаводска

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В Санкт-Петербурге состоялся всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти героя России, капитана милиции Владимира Усачева.

Соревнования объединили более 200 спортсменов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Основной состав участников представляли курсанты высших военных учебных заведений страны. От Карелии выступили кадеты петрозаводского президентского училища. Их подготовили тренеры Антон Кирилин и Сергей Чепуштанов.

Победителями турнира стали Александр Харченко, Егор Сысоев и Никита Остапчук.

Вторые места заняли Денис Тихонов, Михаил Григорьев и Владимир Бутенко.

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