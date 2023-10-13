Кадеты Карелии завоевали награды на всероссийском армейском турнире

В Санкт-Петербурге состоялся всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти героя России, капитана милиции Владимира Усачева.
Соревнования объединили более 200 спортсменов, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Основной состав участников представляли курсанты высших военных учебных заведений страны. От Карелии выступили кадеты петрозаводского президентского училища. Их подготовили тренеры Антон Кирилин и Сергей Чепуштанов.
Победителями турнира стали Александр Харченко, Егор Сысоев и Никита Остапчук.
Вторые места заняли Денис Тихонов, Михаил Григорьев и Владимир Бутенко.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание