Кадровая комиссия при президенте не согласовала кандидатуру Катанандова на должность зампредседателя Верховного суда Карелии

Кадровая комиссия при президенте России отказала судье Верховного суда Карелии Денису Катанандову - младшему сыну бывшего главы республики Сергея Катанандова в дальнейшем карьерном росте.

Как стало известно «Столице на Онего», «Комиссия при президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий», в обиходе называемая кадровой, не согласовала кандидатуру судьи Верховного суда Карелии Дениса Катанандова на должность зампредседателя этого суда по уголовным делам.

©Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, что ранее на этом высоком посту работала Наталья Гуляева — бывшая супруга главы республики Артура Парфенчикова. Однако 9 июня 2020 года президент России Владимир Путин назначил Наталью Гуляеву на аналогичную должность во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. С тех пор должность зампредседателя Верховного суда Карелии по уголовным делам остается вакантной.

Как мы сообщали ранее, 30 марта 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей России одобрила кандидатуру Дениса Катанандова на должность зампредседателя Верховного суда Карелии. Однако почему ее отвергла кадровая комиссия при президенте, можно только предполагать.

Получить какую-либо информацию по этому поводу в Верховном суде Карелии нам не удалось. В высшем судебном ведомстве республики отказались комментировать решение кадровой комиссии и не смогли сообщить, кого из судей председатель Верховного суда Карелии Анатолий Наквас теперь намерен предложить на должность своего заместителя по уголовным делам.

Сама же кадровая комиссия информацию о причинах отказа судьям в их назначении на определенные должности в открытом доступе не размещает. Однако существуют данные, что по различным причинам отсеивают от 25 до 35 процентов кандидатов как при первом назначении, так и при повторном. Причем с каждым годом этот показатель растет.

Любопытно, что членом кадровой комиссии из 19 человек, утвержденной Указом президента РФ 17 февраля этого года (с изменениями на 14 октября), значится помощник президента Анатолий Серышев, которого 12 октября Владимир Путин назначил своим полпредом в Сибирском федеральном округе. А ранее, с сентября 2011 до октября 2016 года, Анатолий Серышев возглавлял УФСБ Карелии.

Во время заседания кадровой комиссии, не согласовавшей кандидатуру Катанандова-младшего, Анатолий Серышев в ранге помощника президента еще являлся ее членом.

Родившийся в 1982 году в Петрозаводске Денис Катанандов после окончания юридического факультета ПетрГУ, с 2003 года работал следователем, затем старшим помощником прокурора Петрозаводска. После этого был судьей Суоярвского суда, а в июле 2013 года 31-летний Катанандов-младший уже стал судьей Верховного суда Карелии, тем самым продемонстрировав стремительный карьерный рост.

Напомним также, что Денис Катанандов стал известен благодаря резонансному уголовному процессу по делу «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова. За убийство двух девушек и еще несколько других тяжких преступлений, в декабре 2019 года Катанандов приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы.

Приговор вступил в законную силу и сейчас Ипатов отбывает наказание в ИК № 6 республики Мордовия — одной из семи российских колоний для осужденных на пожизненный срок.