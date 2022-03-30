Кадровый голод стал причиной реорганизации системы образования в районе Карелии

Сегежские власти выводят из состава районной администрации управление образования и реорганизуют городской Центр развития образования: местные специалисты после реформы могут потерять в деньгах.

В Сегежском районе идут изменения в организации образовательной системы. Управление образования выводят из состава администрации Сегежского района, а городской Центр развития образования прекращает свое существование. Местные власти создали муниципальное казенное учреждение «Управление образования Сегежского муниципального района», куда ведут набор кадров. Как выяснила «Столица на Онего», фактически в казенное учреждение ждут специалистов из ранее реорганизованного Центра, однако согласившихся на новую работу ожидает понижение зарплаты.

В управлении образования Сегежского района существовала проблема с наполнением кадрами: на месте трудились начальник, кадровик и секретарь, а прочих специалистов не было. Поэтому часть функционала была передана Центру развития образования Сегежи. В итоге власти предприняли попытку провести реформу: вывести управление из состава администрации, реорганизовать подведомственный ей центр образования и вместо этого открыть МКУ «Управление образования Сегежского муниципального района». Об этом «Столице на Онего» рассказали в Минобразе Карелии.

В настоящее время в паблике Сегежского района размещено объявление, где сообщается о поиске руководителя и целого ряда специалистов в новое казенное учреждение. В тексте говорится, что МКУ «приглашает на работу ответственных, энергичных, обучаемых сотрудников, желательно с высшим образованием». По информации «Столицы на Онего», действующим работникам сферы районного образования переход в новое казенное учреждение невыгоден из-за плохих условий по зарплатам.

Начальник управления образования, по делам молодежи и спорта администрации Сегежского района Елена Пиняжина пояснила, что новое казенное учреждение будет собрано практически с нуля. В настоящее время кандидатуры потенциальных работников рассматривают в ходе собеседований. Сама Елена Пиняжина сообщила «Столице на Онего», что готова стать руководителем учреждения после того, как покинет пост в районной администрации.

Пиняжина подтвердила изданию, что уровень зарплат в образованном МКУ будет невысоким: в частности, известно, что сотрудники закрытого сегежского Центра развития образования получали больше. Однако, по ее словам, трое работников Центра готовы перейти на новую работу в МКУ, несмотря на ухудшение финансовых условий.