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Кадры с медведем, жующим булку, возмутили Минприроды Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:00, 05 Июня 2020
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Минприроды Карелии призывает людей не подкармливать диких животных, сообщается в паблике РК.

Причиной обращения стало видео, на котором трехлетний медведь, живущий в медвежьегорском лесу, лакомится батоном, оставленным у дороги. Еду могли оставить сердобольные граждане, желающие подкормить лесных обитателей.

В Минприроды подчеркивают, что такое вмешательство в естественную среду может сильно навредить животным, и призывают не кормить диких зверей и не контактировать с ними.

В случаях появления хищников в населенных пунктах незамедлительных звонков ждет оперативный дежурный Минприроды: +7(921) 457-13-18, также можно набрать телефон полиции: 112.

Ранее сотрудники ГИБДД Пудожского района предупреждали водителей о том, что на дорогу может выйти медведь, и просили ездить внимательнее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2020-06-05 10:17:08
Хочу спросить у умников Минприроды, был ли хоть один случай нападения медведя у дороги, кроме дачника-дурака, который, если помните, захотел поиграть с медвежонком в присутствии медведицы и она оттяпала ему с руки кусок? На дороге Пушной-Лехта неделями кормили двух медведей прямо из окон, и что? А вот лось на днях умер от голода прямо в городе. Звери голодают в Карелии уже второй год подряд. Минприроде пора научиться их подкармливать, как зимой жители кормят белок и уток, а не рассказывать байки про вмешательство в среду. Хоть какая-то польза будет от чиновников.
karel
2020-06-05 08:05:45
Во как! Батон это вмешательство в естественную среду, а вырубка лесов, без меры, это нормально!?
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