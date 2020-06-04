Кадры с медведем, жующим булку, возмутили Минприроды Карелии (ВИДЕО)

Минприроды Карелии призывает людей не подкармливать диких животных, сообщается в паблике РК.

Причиной обращения стало видео, на котором трехлетний медведь, живущий в медвежьегорском лесу, лакомится батоном, оставленным у дороги. Еду могли оставить сердобольные граждане, желающие подкормить лесных обитателей.

В Минприроды подчеркивают, что такое вмешательство в естественную среду может сильно навредить животным, и призывают не кормить диких зверей и не контактировать с ними.

В случаях появления хищников в населенных пунктах незамедлительных звонков ждет оперативный дежурный Минприроды: +7(921) 457-13-18, также можно набрать телефон полиции: 112.

Ранее сотрудники ГИБДД Пудожского района предупреждали водителей о том, что на дорогу может выйти медведь, и просили ездить внимательнее.