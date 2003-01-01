Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

Работающие жители республики рассекретили свои музыкальные предпочтения.

В топ-10 российских исполнителей, которых жители Карелии хотели бы видеть на своих предновогодних корпоративах, вошли Баста (31%), Ваня Дмитриенко (17%), Zivert (14%), Полина Гагарина (14%), ANNA ASTI (14%), Дима Билан (14%), MACAN (14%), Artik & Asti (10%), Лолита (10%), Женя Трофимов (10%) и Надежда Кадышева (10%). Об этом сообщили эксперты онлайн-платформы рекрутинга hh.ru, проанализировав предпочтения работающего населения республики.

— Чаще всего жители Карелии хотели бы провести корпоратив под поп-музыку — этот вариант выбрали 31% опрошенных. В десятку самых популярных жанров также вошли рок (15%), джаз (15%), классическая музыка (12%), электронная музыка (12%), шансон (7%), кантри и фолк (7%), блюз (6%), рэп и хип-хоп (4%), метал (4%) и панк (4%). При этом каждый пятый житель региона (19%) отметил, что не хотел бы привязывать мероприятие к конкретному музыкальному жанру, — рассказали в пресс-службе компании.

Примечательно, что больше половины респондентов (51%) изъявили желание провести праздник в формате караоке. Среди композиций, которые опрошенные хотели бы исполнить вместе коллегами, народные хиты — «Батарейка» группы «Жуки» (40%), «Если хочешь остаться» группы «Дискотека Авария» (29%), «Крошка моя» группы «Руки Вверх!» (23%), «Конь» группы «Любэ» (20%), «На большом воздушном шаре» Ёлки (20%), «Царица» ANNA ASTI (17%), «Зима-холода» Андрея Губина (17%), «Всё для тебя» Стаса Михайлова (11%), «Я твой номер один» Димы Билана (11%) и «Широка река» Надежды Кадышевой (9%).