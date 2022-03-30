Кафедра критики, публицистики и литературного редактирования появится в Петрозаводском университете

В Петрозаводском государственном университете откроют кафедру критики, публицистики и литературного редактирования на базе журнала «Север».

Главный редактор журнала «Север» Елена Пиетиляйнен и ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин подписали договор о создании кафедры критики, публицистики и литературного редактирования на базе редакции журнала «Север». Об этом информирует паблик Минкульта республики.

Сообщается, что целью сотрудничества является намерение приблизить студентов к практической деятельности. В Минкульте заявляют, что в будущем студенты на базе «Севера» будут проходить практику.

Ранее имена самых красивых студенток назвали в ПетрГУ.