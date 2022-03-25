Каюр из Карелии выиграл приз в 2 млн рублей на легендарной гонке на Камчатке

Спортсмен из Карелии Михаил Шелковин занял второе место на камчаткой гонке на собачьих упряжках «Берингия».

Как пишет «Российская газета», в селе Оссора чествуют победителей легендарной гонки на собачьих упряжках. Она стартовала 7 марта из населенного пункта Эссо, расположенного в самом сердце полуострова. Почти тысячу километров прошли, пронеслись каюры и собаки по сложнейшему природному рельефу. Спустя 18 дней на пьедестале почета принимает поздравления каюр из камчатского края Елизова Валентин Левковский. Приз победителя — три миллиона рублей. Второе место принесло участнику из Карелии Михаилу Шелковину два миллиона. Занявший третью ступень Андрей Семашкин получит один миллион рублей.

«Берингия» — не просто состязания на собачьих упряжках, а настоящий зимний фестиваль ярких праздников, спортивных соревнований, деловых встреч и просветительских миссий для самых отдаленных уголков Камчатского края. Но главное его событие — именно большая гонка по маршруту Эссо — Оссора.

— Она связывает многие поселки края, — рассказывает заместитель руководителя «Берингии» Артем Чернов. — Гонка проводится в 31-й раз. Раньше ей были присущи черты гуманитарной миссии: когда еще не наладили авиасообщение, каюры привозили в отдаленные села одежду, канцелярские товары, другие необходимые вещи.

В этот раз 14 собачьих упряжек вырвались из Эссо почти три недели назад. Их сопровождала группа волонтеров на снегоходах: везли корм для пушистых спортсменов, палатки и все, что может пригодиться в пути. Иногда приходилось и пробивать дорогу.

Десять команд дошли до финиша, еще для четырех гонка закончилась раньше. Один из участников выступал в номинации «Молодой каюр» и изначально запланировал более короткий путь, другие превысили временной лимит отставания, после которого происходит дисквалификация.

Дистанции «Берингии-2022» получились разными по длине. Самая маленькая оказалась на пятом этапе гонки. От Усть-Хайрюзово до Коврана каюры преодолели всего 16 километров.

Но куда сложнее приходилось на длинных участках. В этап от базы оленеводов до Караги вынужденно объединили две дистанции. 130 километров в сложных погодных условиях первым преодолел Михаил Шелковин, каюру из Карелии понадобилось 10 часов 22 минуты. Отстал от всех Владислав Ревенок, у него ушло больше 18 часов.

Очень нелегко приходилось и в теплые дни. На этапе Чаба — Верхнее Хайрюзово из-за циклона и оттепели лед на ручьях стал рушиться и движение по маршруту оказалось невозможным. Спортсменам пришлось сделать небольшой крюк, но собаки все равно проваливались в снег, перегревались и уставали больше обычного.