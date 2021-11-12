Как «антиваксеров» записали в новые «внутренние враги»

Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников вакцинации?

Если верить газете «Известия», Карелия оказалась лидером среди российских регионов по числу «антиваксеров», обнаруженных в социальных сетях Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. К такому выводу издание пришло на основании сведений, полученных им из региональных подразделений Росздравнадзора, которые, собственно, и занимались поиском лиц, участвующих в антипрививочных кампаниях. По утверждению «Известий», за три недели в стране было выявлено 37 «антиваксеров», материалы на которых переданы в органы прокуратуры, а самый большой «улов» пришелся на нашу республику, где сотрудники Росздравнадзора обнаружили 18 активных противников вакцинации. Притом, что в соседней Ленинградской области и Санкт-Петербурге удалось найти всего по одному агитатору против прививок.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».