Как бороться с сильной слабостью после COVID-19, рассказал невролог

Невролог Алексей Руденко посоветовал короткие прогулки при сильной слабости после COVID-19.

Как сообщает «Российская газета», невролог и реабилитолог Алексей Руденко рассказал, из-за чего при коронавирусной инфекции появляется сильная слабость. Причина - застой венозной крови. "К органам поступает недостаточно питательных веществ, в том числе кислорода. Мышцы тоже недополучают питания", - объяснил врач (цитата по ТАСС).

Что же делать? Оптимальный вариант - постепенное наращивание регулярных нагрузок до привычного уровня. "Начинать можно с коротких 10-минутных прогулок три раза в день. Если возникает одышка, нагрузку нужно сократить, однако не прекращать занятия совсем", - добавил специалист.

При отсутствии головокружений, одышки можно переходить к легким кардионагрузкам. И только потом возвращаться к силовым тренировкам.