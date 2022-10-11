Как будет выглядеть район Зареки в Петрозаводске после застройки на месте сноса старых домов (ФОТО)

Реновация микрорайона Зарека в Петрозаводске предусматривает строительство новых жилых кварталов и социальных объектов на месте старых домов, которые будут снесены.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Паренчиков после того, как побывал в этом районе вместе с мэром города Владимиром Любарским.

По его словам, требуется реновация территории от Лососинки до улиц Правды и Ригачина.

«Чтобы развивать территорию, нужно освободить ее от ветхого жилья и построек. Предложил Владимиру Любарскому провести ревизию — проверить все объекты, определить собственников. Рядом с улицей Свирской, например, вместо старой кочегарки мог бы появиться детский сад на 300 мест. Не менее важная задача — застройка квартала, и она должна быть продумана до мелочей», — написал Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

По его словам, в ближайшие годы на улицах Пробной и Луначарского появится два жилых комплекса, и он попросил застройщика предусмотреть размещение в зданиях аптек, спортзалов и кафе.

Так же губернатор отметил, как преобразились дома на улицах Чернышевского и Луначарского после капремонта. В следующем году улицу Чернышевского планируют замостить брусчаткой в цвет новых фасадов, а рядом обустроить сквер.