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Как чиновник Ростехнадзора вымогал взятки у горнопромышленников в Карелии

Новости. Общество
16:38, 27 Августа 2022
фото: © pixabay

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Петрозаводский суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Юрия Ефименко, которого обвиняют в 21 эпизоде получения взяток.

По версии обвинения, экс-руководителя Ростехнадзора в Карелии Юрия Ефименко брал деньги у предпринимателей, чьи фирмы специализировались на горных работах. Взамен фигурант коррупционного дела якобы обещал бизнесу покровительство и выдачу необходимых согласований.

На первом заседании суда стало известно, что Юрий Ефименко мог действовать в преступной связке с подчиненным ему инспектором, а деньги в виде взяток могли направляться бизнесменами на счета фирмы, подконтрольной фигуранту коррупционного дела.

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