Как дачники могут оказаться в должниках?

Если несколько месяцев не передавать показания счетчиков, по возвращении дачников может ждать неприятный сюрприз: долги и счета, выставленные по нормативу.

Самый разгар дачного сезона — хочется проводить на любимом участке все свободное время? Делать так абсолютно не возбраняется, главное, позаботиться о квартире в городе: выключить из розеток бытовые приборы, закрыть окна, забрать на дачу любимые растения (или попросить присмотреть за ними родственников, друзей), и не забыть о коммунальных платежах. Если несколько месяцев не передавать показания счетчиков, по возвращении дачников может ждать неприятный сюрприз: долги и счета, выставленные по нормативу.

АО «ПКС-Водоканал» напоминает, что показания индивидуальных приборов учета следует передавать не позднее 25 числа каждого месяца.

Если услуги водоснабжения и водоотведения не оплачиваются, т. е. у абонента есть задолженность по оплате 1 коммунальной услуги, превышающая сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, то после предупреждения о приостановлении водоотведения АО «ПКС-Водоканал» имеет право установить заглушку на канализацию должника. Восстановить водоотведение в квартире можно будет только после оплаты долгов и услуги по установке и демонтажу заглушки в размере 3 тысяч рублей.

Позаботьтесь об оплате счетов заранее и не забывайте ежемесячно передавать показания приборов учетов для того, чтобы после долгого отсутствия дома не оказаться без возможности пользоваться туалетом и душем.

Передать показания счетчиков, погасить задолженность и оплатить счета можно:

С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн

В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК

В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков

В отделениях АО «Почта России»

В личном кабинете на сайтах http://pks-vodokanal.ru или https://www.крц10.рф

Передать показания индивидуальных приборов учета также можно по телефону колл-центра 56-04-31, на сайте крц10.рф с помощью мессенджеров Viber и WhatsApp и по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru.