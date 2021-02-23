Как делать бизнес на социальных услугах, обсудят участники форума в Петрозаводске

Представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере социального предпринимательства, смогут поделиться опытом и узнать о мерах господдержки на форуме, который пройдет 25-26 февраля в Петрозаводске.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

В рамках форума пройдут мастер-классы и тренинги, участники которых получат знания о "секретах выживания" социального предпринимательства и перспективах развития этого вида бизнеса.

Тренинги будут проводить приглашенные эксперты, например, бизнес-тренер, автор программ по лидерству, управленческим навыкам, переговорам и продажам Виктории Шухат, PR- специалист, организатор социальных мероприятий Александр Смелов, директор по связям с общественностью клуба предпринимателей "CluSter" Владислав Панфиленко, эксперт по интернет-маркетингу Александр Берников.

Подробнее о форуме читайте в интернет-газете "Вести Карелии".