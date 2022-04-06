Как «дело Боднарчука» может быть связано с криминальной историей экс-чиновника Косарева

Бывший депутат Петросовета Валерий Матвеев рассказал в суде, что Геннадий Боднарчук мог иметь отношение к появлению в мэрии Петрозаводска Дениса Косарева.

Бывший руководитель Госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев в 2017 году был назначен в городскую мэрию и занял кресло заместителя главы Петрозаводска. Затем Косарев был задержан и осужден по коррупционному делу о взятках.

«Мы встречаемся как-то с Косаревым. И Косарев мне говорит, что вот мне предложили такое место — замглавы Петрозаводского городского округа», — рассказал Валерий Матвеев в суде.

«А кто предложил?», — задал уточняющий вопрос гособвинитель.

«Насколько я помню, он говорил мне про Геннадия Павловича», — ответил Матвеев.

«Геннадий Павлович предложил?», — вновь внес уточнение представитель стороны обвинения.

«Ну да, что у него якобы был разговор с Геннадием Павловичем», — сказал свидетель.

«И в дальнейшем?», — продолжил обвинитель.

«В дальнейшем он был назначен. Потом задержан. И так далее», — кратко описал судьбу Дениса Косарева Валерий Матвеев.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».