Как дело о детях-"двойниках" в Костомукше поссорило прокуратуру и полицию

Причиной раздора между костомукшской прокуратурой и полицией стало уголовное дело бывшего учредителя и гендиректора ООО "Северо-Западный медицинский центр" Александра Кириллова, пишут "Вести Карелии".

22 февраля прокурор Костомукши Владимир Ушанов направил руководителю следственного отделения местной полиции Константину Башмаку грозное "требование об устранении нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ". В нем он, в частности, требует рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности старшего следователя костомукшской полиции Анну Занкович.

Почему же советник юстиции Ушанов так рассердился на молодого майора юстиции Занкович, по отзывам коллег, профессионального сотрудника?! Журналист Светлана Лысенко разобралась в уголовной истории, из-за которой разгорелся скандал в Костомукше.

"Северо-Западный медицинский центр" был организован в 2008 году на базе медсанчасти Костомукшского горно-обогатительного комбината – ныне АО "Карельский окатыш". Тогда предприятие занималось выводом так называемых "непрофильных активов" в отдельное подразделение. И сегодня Центр арендует большинство помещений в четырехэтажном кирпичном здании санатория-профилактория комбината "Горняк" на улице Мира, 9. Очень удобное месторасположение – по соседству с городской больницей и недалеко от железнодорожного вокзала, помогает Центру иметь большое количество клиентов. Здесь оказываются различные медицинские, в том числе, физиотерапевтические услуги как в рамках договоров добровольного и обязательного медицинского страхования, так и за деньги клиентов. Немалый спрос и на реабилитационные услуги, лечение в условиях стационара. Больше всего ими пользуются бывшие работники комбината, тем более что для них они бесплатные. Эти и некоторые другие услуги, в частности, проведение профосмотров, Центру оплачивает "Карельский окатыш".

Доход Центру приносит и ежегодное проведение им в летнее время детских оздоровительных лагерей "Горняк" с круглосуточным пребыванием маленьких пациентов. Известно, что 80 процентов стоимости путевок за такое санитарно-курортное лечение Центру оплачивают "Карельский окатыш", фирма "Корпанга", ООО "Центр технологического автотранспорта" и другие организации, дети работников которых поправляют здоровье в "Горняке". И только оставшуюся, пятую часть денег, вносят сами родители.

До поры до времени претензий к жителю Санкт-Петербурга, врачу по профессии Александру Кириллову, который с 2008-го до апреля 2014 года был одним из учредителей Центра и его генеральным директором, у правоохранительных органов Костомукши не было. Но однажды в отделение по экономической безопасности и противодействию коррупции местной полиции поступила информация, непосредственно касающаяся деятельности Центра в период его руководства Кирилловым. Силовики провели проверку, материалы которой стали основанием для возбуждения 31 января 2017 года в отношении Кириллова уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ: "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Из подозреваемого он вскоре стал обвиняемым, и сегодня вместе со своим питерским адвокатом Гарием Мкртычяном знакомится с 17-ю томами уголовного дела. В чем же предварительное следствие обвиняет господина Кириллова?

По данным издания, в вину ему ставится "причинение ущерба государству, в лице Министерства образования Республики Карелия, в размере 1 823 910 рублей". Как говорится в материалах дела, в 2011-2013 годах Кириллов, в то время еще гендиректор Центра, "используя свое служебное положение путем предоставления в МБОУ (муниципальное бюджетное образовательное учреждение – прим. ред.) Костомукшского городского округа "Центр внешкольной работы" фиктивных финансово-бухгалтерских документов, а также списков детей, находящихся в детском оздоровительном лагере "Горняк", незаконно получил и распорядился бюджетными денежными средствами…". Их сумму – почти 2 миллиона, как уже называлось.

Чтобы читателям было понятнее произошедшее, "Вести Карелии" ознакомились с "Представлением о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления". Его в октябре прошлого года старший следователь Анна Занкович направила главе муниципального образования Костомукши Анне Бендиковой. Из представления полиции следует, что, например, 27 июня 2011 года между заказчиком – "Центром внешкольной работы", директором которого тогда был Вадим Коптяев и исполнителем – Центром в лице гендиректора Александра Кириллова, был заключен муниципальный контракт на оказание услуг специализированного профильного лагеря с круглосуточным пребыванием детей "Юный медик". Согласно условиям контракта, уже со следующего дня, 28 июня, и по 11 июля, в лагере должны были отдохнуть и, судя по его названию, вероятно, получить первоначальные познания в области медицины, 115 ребятишек. Центр выставил муниципальному учреждению соответствующие документы на оплату услуг "Юного медика" в размере 528 660 рублей, которые ему были перечислены.

Однако, отмечается в полицейском представлении, санитарно-эпидемиологического заключения на открытие и проведение лагеря "Юный медик" Центр не имел. Документы на его получение в территориальное подразделение Роспотребнадзора по Карелии не предоставлял, … набор детей в указанный лагерь не производился.

Фактически же в 2011 году Центр получал санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие только детского лагеря "Горняк", в котором действительно отдыхали дети, в том числе, во вторую смену с 28 июня по 15 июля. А Кириллов, по данным следствия, в предоставленный им "Центру внешкольной работы" список детей лагеря "Юный медик" включил поправлявших здоровье в "Горняке". Как выразилась новый гендиректор Центра Нина Кистанова, "часть детей просто дублировалась". Более того, Кириллов даже предоставил отчет об организованном им «Юном медике» с красочными фотографиями. На них были запечатлены, например, конкурсы и различные игры, в которых участвовали, как нетрудно догадаться, ребятишки из "Горняка".

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