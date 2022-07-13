Как «дело Шалак» взбудоражило сообщество фермеров Карелии

Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

Уголовное дело в отношении фермера из Олонецкого района Ираиды Шалак потрясло сообщество карельских фермеров. Представители крестьянско-фермерских хозяйств отказываются от государственной поддержки, опасаясь тоже оказаться на скамье подсудимых.

Фермера из Олонецкого района Ираиду Шалак обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, Шалак обманом похитила более 22 млн рублей из казны Карелии. Обвинение считает, что предприниматель организовала криминальную схему присвоения грантовых денег. По версии следствия, Шалак подговорила знакомых стать фермерами с целью получения ими субсидий, которые затем она присваивала. Сама подсудимая не признает вину. Она заявляет, что занималась развитием сельхозкооперации и объединяла фермеров. Кроме того, карельское правительство, объявленное потерпевшей стороной по делу, сообщило об отсутствии претензий к фигурантке.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего»