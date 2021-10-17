Как экс-спикер Петросовета ездил в командировки в люксовом вагоне за бюджетный счет

Петрозаводский городской суд выясняет, имел ли право бывший председатель Петросовета и бывший руководитель городского отделения «Единой России» Геннадий Боднарчук ездить на мероприятия партии за счет городского бюджета.

По версии следствия, Геннадий Боднарчук в период руководства горсоветом решил улучшить комфорт личных командировок, издав специальное распоряжение, которое позволяло ему передвигаться в максимально комфортном и дорогостоящем «мягком вагоне».

Прежде депутатский корпус горсовета уже обладал правом ездить с ощутимым комфортом: в их распоряжении были, в частности, двухместные купе «СВ». Эта норма была закреплена осенью 2015 года в решении городского парламента «О порядке и условиях осуществления поездок председателя Петрозаводского городского совета, заместителей председателя Петрозаводского городского совета и депутатов Петрозаводского городского совета». Но зимой 2016 года Геннадий Боднарчук издал распоряжение «О совершении председателем Петрозаводского городского совета служебных командировок или поездок для осуществления депутатских полномочий за пределами Петрозаводского городского округа». Документ позволял передвигаться лидеру Петросовета в еще более «люксовых» условиях «мягкого вагона» поезда.

СВ — спальный вагон с комфортными местами для отдыха и соответствующим обслуживанием. Купе может быть оборудовано кнопкой вызова проводника и телевизором. В «мягком вагоне» люксовые условия еще более разнообразны. К примеру, само купе имеет большую площадь, а спальное место там может быть разложено в виде кровати. Фактически купе в «мягком вагоне» имитирует гостиничный номер: в частности, в нем есть туалет и душ.

Следствию известно о четырех поездках Геннадия Боднарчука на мероприятия «Единой России», траты на которые взял на себя городской бюджет. В материалах уголовного дела содержатся данные о трех визитах подсудимого в Москву и одном визите в Казань. Все события были организованы по партийной линии «единороссов».

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