Как фотограф выживает в маленьком промышленном городе Карелии

Новым гостем рубрики «Уроки выживания» стала фотограф из Сегежи Ирина Назарова.

Обычно из регионов все хотят уехать в Москву. Каждый за своим – деньгами, славой, успехом. Фотограф Ирина Назарова уехала в Москву от выгорания. Сменила профессию на 360 градусов. Пошла работать инженером на стройку. А через год снова вернулась в родную Сегежу. Делает фотопроекты, оформляет контент топовым блогерам. В рубрике «Уроки выживания» поговорили с Ириной, как это сейчас жить художнику в маленьком промышленном городе.

«В фотографии я уже больше 15 лет. Начинали вместе с Алексеем Гайдиным. Была у него ассистентом. Сейчас фотограф, видеограф, аэродизайнер, визуальный ассистент, мама, дочь. Год назад у меня произошло сильное выгорание. Как человеку творческому мне интересны новые проекты, хочется необычных декораций, оформления. Но перед Новым годом все хотят просто красивых фотографий у елки с подарками. И впереди был целый месяц таких съемок. А до этого были съемки в режиме нон-стоп в течение нескольких лет. Мне нужно было переключиться на что-то другое. И я уехала в Москву. По образованию я математик, пошла работать инженером на стройку. Считала и проверяла сметы. Могла бы работать и дальше. Но фотография – это мое. Сейчас пообещала себе регулярные выходные, чтобы история не повторилась. Иначе не останется сфер деятельности, где я себя не попробовала», - поделилась фотограф.

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