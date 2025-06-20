Как гарантированно стать жертвой мошенников, рассказали в Киберполиции России

Новости. Криминал
11:30, 29 Июня 2025
фото: © Вестник киберполиции России / TG
Вредные советы о том, как попасться в лапы мошенникам дали в Вестнике Киберполиции России.
На создание материала в такой форме вдохновил писатель и автор «Вредных советов» Григорий Остер.
- Доверяйте незнакомцам больше, чем себе. Воспринимайте каждого внезапно позвонившего или написавшего вам в мессенджере человека как давнего, искренне переживающего друга. Особенно если он представляется сотрудником банка, полиции, ФСБ, службы поддержки портала «Госуслуги» или внезапно обнаружившимся дальним родственником нигерийского принца.
- Торопитесь, иначе можно опоздать. Любое сообщение, содержащее слова «СРОЧНО!», «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!», «ВАШ СЧЕТ БЛОКИРУЮТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ!» или «ВАША БАБУШКА ПОПАЛА В АВАРИЮ, НУЖНЫ ДЕНЬГИ НА ОПЕРАЦИЮ СРОЧНО, Я ЕЕ ДРУГ ПЕТЯ!» — требует немедленной и, желательно, панической реакции.
- Не берегите данные. Продолжайте думать, что данные не являются деньгами, а значит в защите не нуждаются. CVV-код (это три цифры на обратной стороне карты) и полные реквизиты — это, мол, не сама карта. Смело вводите все сведения в первую попавшуюся форму на первой попавшейся интернет-странице… А если звонят «из безопасности», «по поводу флюорографии / установки домофона», «из почты» или «из энергосбытовой или соцфонда» и просят продиктовать код из SMS — диктуйте громко и четко!
- Верифицируйте только внешние признаки. Сайт выглядит почти как настоящий, только домен переехал с. ru на.xyz? Идеально! В мессенджере пишет незнакомый человек, а на фото герб Банка России? Отлично! Доверяйте глазам, а не здравому смыслу.
- Лучшие деньги — легкие деньги. Вам предлагают заработать миллион за час на «крипте», пройдя «простой верификационный платеж»? Или вы УЖЕ выиграли «суперприз», для получения которого нужно лишь оплатить «небольшой налог/доставку»? Вы — везунчик! Бегите за кошельком.
- Сохраняйте героическое молчание. Даже если вас обманули — ни в коем случае не сообщайте об этом в банк или полицию! Зачем портить жизнь талантливым жуликам? Да и стыдно как-то…
«Неукоснительное следование данным советам гарантированно приведет к увлекательному приключению и приобретению бесценного опыта», — говорится в статье.
Ранее «Столица на Онего» рассказывала, как петрозаводчанин в течение двух месяцев перевел мошенникам более 2 млн рублей.
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