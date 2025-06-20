Как гарантированно стать жертвой мошенников, рассказали в Киберполиции России

Вредные советы о том, как попасться в лапы мошенникам дали в Вестнике Киберполиции России.

На создание материала в такой форме вдохновил писатель и автор «Вредных советов» Григорий Остер.

Доверяйте незнакомцам больше, чем себе. Воспринимайте каждого внезапно позвонившего или написавшего вам в мессенджере человека как давнего, искренне переживающего друга. Особенно если он представляется сотрудником банка, полиции, ФСБ, службы поддержки портала «Госуслуги» или внезапно обнаружившимся дальним родственником нигерийского принца. Торопитесь, иначе можно опоздать. Любое сообщение, содержащее слова «СРОЧНО!», «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!», «ВАШ СЧЕТ БЛОКИРУЮТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ!» или «ВАША БАБУШКА ПОПАЛА В АВАРИЮ, НУЖНЫ ДЕНЬГИ НА ОПЕРАЦИЮ СРОЧНО, Я ЕЕ ДРУГ ПЕТЯ!» — требует немедленной и, желательно, панической реакции. Не берегите данные. Продолжайте думать, что данные не являются деньгами, а значит в защите не нуждаются. CVV-код (это три цифры на обратной стороне карты) и полные реквизиты — это, мол, не сама карта. Смело вводите все сведения в первую попавшуюся форму на первой попавшейся интернет-странице… А если звонят «из безопасности», «по поводу флюорографии / установки домофона», «из почты» или «из энергосбытовой или соцфонда» и просят продиктовать код из SMS — диктуйте громко и четко! Верифицируйте только внешние признаки. Сайт выглядит почти как настоящий, только домен переехал с. ru на.xyz? Идеально! В мессенджере пишет незнакомый человек, а на фото герб Банка России? Отлично! Доверяйте глазам, а не здравому смыслу. Лучшие деньги — легкие деньги. Вам предлагают заработать миллион за час на «крипте», пройдя «простой верификационный платеж»? Или вы УЖЕ выиграли «суперприз», для получения которого нужно лишь оплатить «небольшой налог/доставку»? Вы — везунчик! Бегите за кошельком. Сохраняйте героическое молчание. Даже если вас обманули — ни в коем случае не сообщайте об этом в банк или полицию! Зачем портить жизнь талантливым жуликам? Да и стыдно как-то…

«Неукоснительное следование данным советам гарантированно приведет к увлекательному приключению и приобретению бесценного опыта», — говорится в статье.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, как петрозаводчанин в течение двух месяцев перевел мошенникам более 2 млн рублей.