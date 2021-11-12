Как гости из Суоми перепутали директора Финского театра Карелии со швейцаром

Автор нашей постоянной рубрики «Как это было» Армас Машин рассказал историю, как заграничные гости перепутали директора Финского театра Тойво Хайми со швейцаром.

…Я был в десятом классе, — рассказал Армас Машин, — когда однажды сопровождал троих финнов, знакомых нашей семьи из Финляндии, при посещении Финского театра. Они уезжали в Ленинград, и нам надо было уйти до конца спектакля, чтобы гости успели в гостиницу «Северная» и потом на вокзал. Я предполагал, что мы дойдем до гостиницы пешком, но один из гостей попросил вызвать такси. Откуда туда звонить? И дозвонишься ли? Я пару раз обогнул фойе, заглянул в пустой буфет и вернулся к гостям.

— Все хорошо. Швейцар уже вызвал такси, — радостно сообщил финн.

— Какой швейцар? Здесь нет швейцара.

— Да вот же он.

Неподалеку стоял представительный седой мужчина лет пятидесяти. Я предложил подойти к «швейцару» и по-фински представил:

— Тойво Хайми, директор Петрозаводского Финского драматического театра.

— Директор... — промямлил финн и раскраснелся. — Какая неловкость с моей стороны… Мои извинения, господин директор…

Тойво Семенович улыбнулся и сказал, что нам повезло: в такси ответили сразу, как только он позвонил туда из помещения кассы, рядом с фойе. А до этого он просто прогуливался по пустому фойе у входа.

У гостей был заказан транспорт до вокзала. Мы попрощались в гостинице. До прощания спутники то и дело отчитывали своего товарища:

— Какой конфуз! Как ты мог принять директора театра за швейцара!

Помнится, я сказал, что у нас, в СССР все равны — и швейцары, и директора, и водители такси. А про себя подумал: с такси нам, и правда, повезло.

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