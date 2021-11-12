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Как гости из Суоми перепутали директора Финского театра Карелии со швейцаром

Новости. Общество
16:20, 16 Ноября 2021
фото: Форменная фуражка и автомобиль «Волга» — приметы такси советского времени © Фотоархив Бориса Семенова

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Автор нашей постоянной рубрики «Как это было» Армас Машин рассказал историю, как заграничные гости перепутали директора Финского театра Тойво Хайми со швейцаром.

…Я был в десятом классе, — рассказал Армас Машин, — когда однажды сопровождал троих финнов, знакомых нашей семьи из Финляндии, при посещении Финского театра. Они уезжали в Ленинград, и нам надо было уйти до конца спектакля, чтобы гости успели в гостиницу «Северная» и потом на вокзал. Я предполагал, что мы дойдем до гостиницы пешком, но один из гостей попросил вызвать такси. Откуда туда звонить? И дозвонишься ли? Я пару раз обогнул фойе, заглянул в пустой буфет и вернулся к гостям.

— Все хорошо. Швейцар уже вызвал такси, — радостно сообщил финн.
— Какой швейцар? Здесь нет швейцара.
— Да вот же он.

Неподалеку стоял представительный седой мужчина лет пятидесяти. Я предложил подойти к «швейцару» и по-фински представил:
— Тойво Хайми, директор Петрозаводского Финского драматического театра.
— Директор... — промямлил финн и раскраснелся. — Какая неловкость с моей стороны… Мои извинения, господин директор…

Тойво Семенович улыбнулся и сказал, что нам повезло: в такси ответили сразу, как только он позвонил туда из помещения кассы, рядом с фойе. А до этого он просто прогуливался по пустому фойе у входа.

У гостей был заказан транспорт до вокзала. Мы попрощались в гостинице. До прощания спутники то и дело отчитывали своего товарища:
— Какой конфуз! Как ты мог принять директора театра за швейцара!
Помнится, я сказал, что у нас, в СССР все равны — и швейцары, и директора, и водители такси. А про себя подумал: с такси нам, и правда, повезло.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
demari
2021-11-16 17:38:17
Большие комплексы ..маленького человека Армаса .
Гость
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