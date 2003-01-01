«Как хорошо все-таки жить»: пожарный из карельской Пяльмы спас человека из горящего дома

Пожарный из поселка Пяльма Пудожского района Сергей Клецов совершил героический поступок, эвакуировав из горящего дома жителя поселка.

Утром Сергея Клецова разбудила соседка, сообщившая о возгорании в строении на улице Набережная в поселке Пяльма. Мужчина немедленно вызвал коллег из пожарной части, а сам первым прибыл на место происшествия, говорится в Телеграм-канале Госкомитета Карелии по безопасности.

Как рассказал Сергей, у него такое в первый раз. Он спал, и в дверь постучалась женщина, сообщившая о том, что рядом пожар, в эпицентре которого может быть ее муж. Сергей прикинул, что пожарные будут ехать одну-две минуты, Он вызвал помощь и сам пошел искать мужчину, находящегося в зоне возгорания



Проведя разведку в условиях сильного задымления, пожарный установил, что в одной из комнат находится человек, жизнь которого была под угрозой. Несмотря на опасность, Сергей Клецов принял решение немедленно войти внутрь и вытащил пострадавшего, после чего передал его врачам.

— Как хорошо, что я его вытащил и как хорошо все-таки жить. По сути, моими руками была дана жизнь человеку второй раз. Пускай теперь он распоряжается ей как захочет! — рассказывает он в интервью, опубликованном в Телеграм-канале Госкомитета Карелии по безопасности.

Председатель ведомства в своем Телеграм-канале поблагодарил Сергея за мужество и самоотверженность.

Добавим, недавно Госкомитет Карелии по безопасности напомнил о правилах безопасности в связи с наступлением сезона печных пожаров.