Как изменились цены на турпоездки из Карелии в Европу и Азию в начале года

В январе 2019 года средние цены на туристические поездки из Карелии в основные страны Азии снизились, а в Европу менялись по-разному, в зависимости от направления.

Это следует из отчета Карелиястата об индексах потребительских цен на отдельные группы товаров и услуг за январь.

Например, поездка в Грецию подорожала по сравнению с декабрем на 1,9% – до 39935 рублей на человека. Поездка на отдых в Испанию в январе стоила, в среднем, 61062 рубля на человека, что на 2,6% больше, чем в декабре.

Вместе с тем, экскурсионная поездка во Францию, напротив, стала стоить дешевле.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".