Как изменилось поведение клиентов в сети Tele2 за год удаленки

Tele2 проанализировала особенности потребления услуг связи своими клиентами на Северо-Западе во время пандемии в 2020 году.

Даже при значительном росте трафика и изменении географии его распределения, качество работы сети Tele2 оставалось на хорошем уровне.

Изменение географии и рост потребления

География потребления мобильных услуг изменилась сразу после перехода предприятий на удаленный режим работы, жители Северо-Запада стали чаще уезжать загород. Tele2 проанализировала изменения в распределении интернет-трафика в период режима ограничений в Санкт-Петербурге и области, в Калининградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и республике Карелии.

В первые недели апреля, когда был объявлен всеобщий режим самоизоляции, население мигрировало из столиц регионов в область. Наибольший рост трафика был зафиксирован в Новгородской области на 45% по сравнению с предыдущими неделями, когда все население жило привычной жизнью. На втором месте оказалась Ленинградская область, где потребление мобильного интернета увеличилось на 36%, а на третьем месте районы республики Карелии - 30%. При этом в областных центрах и исторической части Санкт-Петербурга трафик снизился. После отмены ограничений ситуация стабилизировалась. За 2020 год интернет-трафик в сети Tele2 по Северо-Западу увеличился на 30%, а в стандарте 4G на 50%.

Кино, учеба, Cyberhero

С помощью технологии big data аналитики Tele2 проанализировали, на что чаще всего расходовали интернет-трафик абоненты. Самым популярным видом досуга стал просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах – 73%, далее по популярности идут образовательные сайты - 20%, а 7% пользователей читали книги. Отметим, что самыми скачиваемыми книгами за время пандемии по данным сервиса "Tele2 Книги" стали издания из раздела "Психология", а самой популярной бесплатной книгой стал "Брак без крика и ссор", на третьем месте – "Идиот" Достоевского. Хотя годом ранее бестселлерами становились книги в жанре фэнтези. Также растет интерес и к киберспорту. На Северо-Западе наиболее активными оказались Петербуржцы. За 2020 год на платформе Cyberhero количество игроков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличилось более чем в 5 раз.

Путешествия по стране

Изменилась и роуминговая активность клиентов оператора. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на январских выходных, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, а общий пассажиропоток за границу сократился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самым популярным заграничным направлением стала Турция.

Качество связи стало еще выше в Республике Карелия

В целом за 2020 год только в сети 4G рост трафика в Карелии составил 70%. Оператор планомерно развивает инфраструктуру связи в регионе. В 2020 году оператор построил новые базовые станции в Петрозаводске, Кондопоге и на Валааме, а также модернизировал сеть в 52 населенных пунктах. Специалисты компании добавили оборудование для работы в стандарте LTE на всех базовых станциях в Карелии, сделав доступным высокоскоростной 4G-интернет везде, где есть Tele2. А в 2021 году Tele2 расширила зону охвата высокоскоростного мобильного интернета в Кондопоге.

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