«Как я проеду все 200 км, если уже сейчас еле кручу?» Участники карельского веломарафона поделились впечатлениями от заезда

Летний сезон карельские веломарафонцы завершили 200-километровым бреветом.

В минувшие выходные в Карелии прошел Крошнозерский бревет на 200 км. 18 участников из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Ленобласти проехали кольцевой шоссейный маршрут из Петрозаводска через Пряжу, Крошнозеро, Савиново, Эссойлу и Чалну. Лишь один велосипедист сошел с дистанции после второго контрольного пункта. Остальные проехали все 200 км.

Напомним, бревет — это не соревнование. Главное — проехать и уложиться в определенное время. Для 200 км это 13,5 часов. К слову, один из участников едва успел.

Такие марафоны хороши своей неспешностью. Участником можно отдыхать в пути, перекусывать. Был организован пункт питания с борщом, кашей, напитками и печеньем. Своими впечатлениями участники традиционно делятся в соцсетях.

— В 8:00 — старт, и я поехала. Поначалу было очень сложно. В голове засела паническая мысль: «Как я проеду все 200, если уже сейчас еле кручу?». Но тело вспомнило, что умеет, и через каких-то пять километров я «раскаталась». Дорога пошла веселее. Маршрут приятный своими видами и неприятный подъёмами, которые я не люблю. Но я очень логична: зарегистрироваться на бревет, где этого «развлечения» отсыпано в полной мере. К моему удивлению, они давались достаточно легко — в том плане, что не приносили сильных страданий. Периодами накрапывал дождь, не сильный, но промокнуть я успела. В целом погода была приятной для бревета. Ехала, слушала музыку, отмечалась на КП, по пути перекусывала, — рассказала гостья из Санкт-Петербурга Инга Тэн.

Впечатления всегда разные, зависят от уровня подготовки, настроения участников. Для кого-то сложной оказалась погода, для кого-то рельеф.

— Бревет «Крошнозерский» с чудо горками (неожиданно), дождик и «легкий» встречный ветерок — ммм… В удовольствие, красивенько, хорошо, что поехал, — написал Виталий Кубасов.

А Марк Заозёрный, к примеру, свои ощущения передал образно в стихах. Публикуем текст целиком.

Это было вчерашним летевшим днём;

это было рассветом, закатом, — всем,

это лето стремительно шло на склон:

улыбалось и плакало вместе с тем.

Было радостно влиться в даль,

затуманенную дождём,

и счастливой была печаль,

навеваемая путём

через сумрачность облаков,

через дремлющие леса,

через спины лесных холмов;

эта серая полоса

никогда не устанет звать

и вовек не придёт в покой;

значит, снова куда-то мчать,

вспоминая, как быть собой

на границе всего и вся,

над расхристанностью сует,

отрекаясь, любя, грустя,

прорываясь в далёкий свет

сквозь болота, сквозь борщевик,

сквозь сосновых боров огонь,

сквозь покорность густых ракит,

охраняющих водоём —

это просто: поверить и улететь,

доверяясь отчаянью, октябрю,

понимая, что лету уже конец;

это просто, я говорю.

Осень здесь, за окном;

она всё готова объять сполна:

это небо и эту твердь

(а между — вырвавшуюся смерть);

но пока не рассеялся тот туман,

что так важно глотать поутру в пути,

остаётся важнейший на свете план —

к горизонту идти, идти,

зная: там, на краю всего,

есть назначенное тебе,

и, достигнув в пути его,

ты покажешь язык Судьбе,

и она всё тебе простит:

и смятенье, и дерзость снов,

и растерянность от обид,

и вопросы, которым слов

не хватает раздаться вслух —

и подарит слова, просты:

путь — спасенье от вечных двух бездн:

бессмертья и пустоты,

ну, а больше нет ничего,

лишь надежда с вершины скал

усмотреть этот хмурый путь,

тот, который всегда искал

и который всегда в себе

неосознанно носим мы —

и дороги, лучом средь тьмы

прорезающие холмы.

Это был последний бревет в сезоне. Напомним, всего их было пять: помимо «Крошнозерского», «Гирвасский», «Сортавальский», грунтовый бревет «Кварцитный» и «Карельский».