«Семейный призрак»: авантюрная комедия с элементами магии и Никитой Кологривым
02 сентября, 12:00
«Приладожье» открылось на берегу Онего
01 сентября, 15:10
Когда работа — часть семьи
01 сентября, 14:47
Парковку возле ж/д вокзала в Петрозаводске украсят яркими граффити

15:30

«Как я проеду все 200 км, если уже сейчас еле кручу?» Участники карельского веломарафона поделились впечатлениями от заезда

15:10

На Перевалке в Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в иномарку

14:40

Петрозаводск заработал 12 миллионов рублей на туристическом налоге

14:15

Администрация Петрозаводска не может найти денег на обустройство опасного перехода

13:45

В Карелии взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны

13:20

Более 2,5 тысячи детей сели за парты в Медвежьегорском районе

13:10

Родные ищут очевидцев смертельного ДТП в Карелии

13:00

Бывшие зэки вынесли из магазинов Петрозаводска 20 пачек сливочного масла и 15 упаковок сыра

12:40

В отечественный прокат вышла фантастическая комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым

12:10

В торгово-развлекательном центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний

12:00

Жительница Кондопожского района украла 2 млн рублей, выделенных на компенсацию труда «Земского доктора»

11:40

Спамеры и мошенники пытались дозвониться жителю Петрозаводска более 16 тысяч раз

11:30

Семь белорусских хоккеистов пополнили состав команды «Динамо-Карелия»

11:20

Китай вводит безвизовый режим для россиян

11:00

В России изменили порядок расчета отпускных

10:20

Глава Карелии рассказал, какие школы республики ждет капитальный ремонт

09:55

Петрозаводский пенсионер перехитрил телефонных мошенников и спас сбережения

09:30

В России предложили продлить выплаты многодетным семьям до совершеннолетия младшего ребенка

09:00

Треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования

08:40

Роспотребнадзор Карелии напугал школьников последствиями несоблюдения правил гигиены

08:20

Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон

08:00

В России запретили продавать землю отдельно от дачи

07:40

Финляндия начала военные учения рядом с Карелией

07:20

26 жителей Карелии обратились за неделю с жалобами на укусы клещей

07:00

Новая гостиница на 88 номеров открылась в центре Петрозаводска

06:30

Российские ритейлеры нашли способ продавать iPhone без предустановленного RuStore

00:10

В городе Сортавала закрылась экспозиция «Поезд Деда Мороза»

21:30

Две петрозаводчанки подарили мошенникам более 1,9 млн рублей

20:45

Скончался врач скорой помощи Петрозаводска Сергей Подлесников  

19:51

Выставку ушедшей из жизни художницы Марии Начиновой открыли в Музыкальном театре

19:30

Пик сезона лесных клещей в Карелии может сдвинуться на сентябрь

19:00

Горящий полигон в Кондопожском районе Карелии показали с воздуха

18:45

Школьники на уроках музыки будут изучать песни «Любэ», Shaman и Газманова

18:20

Стало известно, когда жителям Карелии выплатят пособия за август 2025 года

18:00

Карелия завоевала медали на финале Спартакиады в Перми

17:45

Гастролирующий в Карелии цирк с обезьянами оштрафовали за отсутствие лицензии

17:35

На наборах для карельских первоклассников изображен флаг Дагестана

17:10

Ясно, сухо и до +19°С: погода 2 сентября порадует жителей Карелии теплом

17:00

Около 600 девятиклассников попробуют улучшить результаты экзаменов

16:40

Жителей Шелтозеро с Днем знаний поздравили почетные гости и артисты из Петрозаводска

16:30

Умер художник мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

16:15

Артур Парфенчиков открыл школу № 3 Петрозаводска после капитального ремонта

16:05

Новый сервис убережет жителей Карелии от мошенников

15:40

Артур Парфенчиков встретился с ветераном СВО Дмитрием Пушкаревым

15:32

«Приладожье» открылось на берегу Онего

15:15

На трассе Фонтаны стартовал сентябрьский фестиваль

15:10

В Медвежьегорске после капремонта открылась школа

15:00

85-летний юбилей отмечает Петрозаводский госуниверситет

14:50

Автобус на севере Карелии отменят из-за убыточности маршрута

14:30

В Нацбиблиотеке Карелии пройдёт концерт в честь памяти погибшего театроведа

14:10

В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей

13:50

Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

13:20

Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест

13:00

Судебные приставы Карелии взыскали с должников по алиментам 630 миллионов рублей

12:40

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме на севере Карелии

12:20

Петрозаводчанок обманули при аренде квартиры и покупке собаки

12:10

Два водителя двухколесного транспорта пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

11:33

Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»

11:15

В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

11:10

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

10:55

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

10:40

В Суоярви ночью загорелась опора ЛЭП

10:20

В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

09:55

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10
«Как я проеду все 200 км, если уже сейчас еле кручу?» Участники карельского веломарафона поделились впечатлениями от заезда
Сегодня 15:10 Спорт
Летний сезон карельские веломарафонцы завершили 200-километровым бреветом.

фото: © Бреветы велоклуба "Балтийская Звезда" в Карелии / VK

 

В минувшие выходные в Карелии прошел Крошнозерский бревет на 200 км. 18 участников из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Ленобласти проехали кольцевой шоссейный маршрут из Петрозаводска через Пряжу, Крошнозеро, Савиново, Эссойлу и Чалну. Лишь один велосипедист сошел с дистанции после второго контрольного пункта. Остальные проехали все 200 км.

Напомним, бревет — это не соревнование. Главное — проехать и уложиться в определенное время. Для 200 км это 13,5 часов. К слову, один из участников едва успел

Такие марафоны хороши своей неспешностью. Участником можно отдыхать в пути, перекусывать. Был организован пункт питания с борщом, кашей, напитками и печеньем. Своими впечатлениями участники традиционно делятся в соцсетях.

— В 8:00 — старт, и я поехала. Поначалу было очень сложно. В голове засела паническая мысль: «Как я проеду все 200, если уже сейчас еле кручу?». Но тело вспомнило, что умеет, и через каких-то пять километров я «раскаталась». Дорога пошла веселее. Маршрут приятный своими видами и неприятный подъёмами, которые я не люблю. Но я очень логична: зарегистрироваться на бревет, где этого «развлечения» отсыпано в полной мере. К моему удивлению, они давались достаточно легко — в том плане, что не приносили сильных страданий. Периодами накрапывал дождь, не сильный, но промокнуть я успела. В целом погода была приятной для бревета. Ехала, слушала музыку, отмечалась на КП, по пути перекусывала, — рассказала гостья из Санкт-Петербурга Инга Тэн.

Впечатления всегда разные, зависят от уровня подготовки, настроения участников. Для кого-то сложной оказалась погода, для кого-то рельеф.

— Бревет «Крошнозерский»  с чудо горками (неожиданно), дождик и «легкий» встречный ветерок — ммм… В удовольствие, красивенько, хорошо, что поехал, — написал Виталий Кубасов.

А Марк Заозёрный, к примеру, свои ощущения передал образно в стихах. Публикуем текст целиком.

Это было вчерашним летевшим днём;
это было рассветом, закатом, — всем,
это лето стремительно шло на склон:
улыбалось и плакало вместе с тем.
Было радостно влиться в даль,
затуманенную дождём,
и счастливой была печаль,
навеваемая путём
через сумрачность облаков,
через дремлющие леса,
через спины лесных холмов;
эта серая полоса
никогда не устанет звать
и вовек не придёт в покой;
значит, снова куда-то мчать,
вспоминая, как быть собой
на границе всего и вся,
над расхристанностью сует,
отрекаясь, любя, грустя,
прорываясь в далёкий свет
сквозь болота, сквозь борщевик,
сквозь сосновых боров огонь,
сквозь покорность густых ракит,
охраняющих водоём —
это просто: поверить и улететь,
доверяясь отчаянью, октябрю,
понимая, что лету уже конец;
это просто, я говорю.
Осень здесь, за окном;
она всё готова объять сполна:
это небо и эту твердь
(а между — вырвавшуюся смерть);
но пока не рассеялся тот туман,
что так важно глотать поутру в пути,
остаётся важнейший на свете план —
к горизонту идти, идти,
зная: там, на краю всего,
есть назначенное тебе,
и, достигнув в пути его,
ты покажешь язык Судьбе,
и она всё тебе простит:
и смятенье, и дерзость снов,
и растерянность от обид,
и вопросы, которым слов
не хватает раздаться вслух —
и подарит слова, просты:
путь — спасенье от вечных двух бездн:
бессмертья и пустоты,
ну, а больше нет ничего,
лишь надежда с вершины скал
усмотреть этот хмурый путь,
тот, который всегда искал
и который всегда в себе
неосознанно носим мы —
и дороги, лучом средь тьмы
прорезающие холмы.

Это был последний бревет в сезоне. Напомним, всего их было пять: помимо «Крошнозерского», «Гирвасский», «Сортавальский», грунтовый бревет «Кварцитный» и «Карельский». 

В торгово-развлекательном центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний
Сегодня, 12:00 Общество
Сегодня, 12:00 Общество
Новая гостиница на 88 номеров открылась в центре Петрозаводска
Сегодня, 06:30 Экономика
Сегодня, 06:30 Экономика
Скончался врач скорой помощи Петрозаводска Сергей Подлесников  
01 сентября, 19:51 Утраты  
01 сентября, 19:51 Утраты
Артур Парфенчиков открыл школу № 3 Петрозаводска после капитального ремонта
01 сентября, 16:05 Общество
01 сентября, 16:05 Общество
