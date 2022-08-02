Как карельские родители могут сэкономить на сборах ребенка в школу

Вторая половина августа — горячая пора для родителей школьников, ведь нужно подготовить ребенка к началу учебного года.

Как правило, это отнимает большое количество сил и времени, а также заметно бьёт по семейному бюджету. Результаты опросов населения показывают, что в этом году родители в Карелии тратят на набор первоклассника около 30 тысяч рублей.

Эксперты МТС подготовили несколько советов, как собрать ребенка в школу и не попасть в финансовую яму.

Школьная форма

Все школы, как известно, делятся на две категории: в одних требования к одежде учеников очень строгие, в других — нет. Если ваше учебное заведение из числа первых, то обычно школа даёт адреса специализированных магазинов, в которых предпочтительнее заказать форму. В другом случае учебное заведение озвучивает лишь рекомендации по внешнему виду обучающихся и цветовым ограничениям в одежде.

1. Скидки

Не стоит торопиться и покупать сразу несколько комплектов на разные случаи. Купите минимальный набор, по одной вещи каждого вида (юбка/брюки, блузка/рубашка, жакет/жилет). После начала учебного года сможете докупить вещи на смену на скидках. Первое сентября в данном случае можно сравнить с предновогодней суетой или подготовкой к 8 марта, когда цены на все праздничные и подарочные атрибуты взлетают вверх, а в магазинах все скупают с небывалой скоростью. Зато потом ажиотаж спадает и можно спокойно купить всё, что нужно по более приятной цене.

2. Совместные покупки

Многие мамы давно поняли, что в интернет-магазинах выгоднее заказывать сразу на несколько человек. Так вы сможете сэкономить на стоимости доставки, поделив её на всех причастных. В социальных сетях несложно найти группы, где любой желающий может примкнуть к ближайшему заказу, указав выбранные им товары. Наберите в поиске в социальной сети «Совместные закупки Петрозаводск» и выбирайте подходящую вам группу по описанию предлагаемых закупок.

Канцелярские товары

Как в случае с формой, у каждой школы могут быть свои требования к канцелярии, особенно когда речь идёт о начальных классах. В магазинах сейчас огромный выбор различных ручек и карандашей, разного качества, размера, украшенные различными аксессуарами, но не стоит забывать, что в первую очередь все эти вещи должны быть удобны и не отвлекать ребенка от процесса обучения.

1. Не торопитесь

Чтобы не купить лишнего, дождитесь родительского собрания и рекомендаций учителя. Не стоит скупать все подряд, руководствуясь мыслью «а вдруг понадобится». Помните, что магазины с канцелярией не закрываются 1 сентября! Если возникнет потребность что-то докупить, это всегда можно сделать.

2. Проведите ревизию

Даже если ребенок первоклассник, наверняка дома уже есть огромное количество карандашей, фломастеров и ручек. Скорее всего, часть из них вполне может послужить еще.

3. Сравните цены.

Не покупайте всё в первом попавшемся магазине, присмотритесь к ценам в разных торговых сетях, на разных сайтах. Иногда стоимость на одни и те же товары может отличаться вдвое.

Школьный рюкзак

Ортопеды рекомендуют детям до 12 лет покупать не рюкзак, а именно ранец. Он каркасный и жёсткий, благодаря чему нагрузка распределяется равномерно, что лучше для детского позвоночника. Кроме того, не стоит покупать рюкзаки с изображением героев из любимых мультиков, лучше выбрать нейтральную расцветку, чтобы не услышать от ребенка через пару месяцев, что «этот рюкзак уже не в моде и с ним в школу ходить нельзя».

Смартфон

Сегодня это не роскошь, а необходимость, даже если речь идёт о школьнике. Основная функция в данном случае — это возможность связаться с родителями. Для этого вполне сойдёт старенький кнопочный телефон. Но стоит учитывать, что возможности такого аппарата весьма ограничены.

В наше время можно купить смартфон для ребёнка за вполне разумные деньги, при этом получить возможность использовать различные опции, которые позволят вам быть уверенным в безопасности ребёнка. Например, можно установить простое геолокационное приложение «МТС Поиск», которое поможет всегда знать о местонахождении чада. С помощью функции «Родительский контроль» эта программа позволяет также запрашивать информацию о балансе номера, заряде батареи телефона и получать уведомления о состоянии устройства (включен или выключен авиарежим, дисплей, wi-fi).

Безопасность и защита от мошенников

Любой смартфон имеет возможность выхода в интернет, обеспечивая ребенку доступ к полезной информации и развлекательному сервисам. Но не стоит забывать, что в сети можно наткнуться и на вредный, а порой и опасный контент. Кроме того, всем известно, что в последние несколько лет фиксируется рост активности телефонных мошенников.

Чтобы защитить ребенка от нежелательной информации и опасных звонков компания МТС предлагает подключить НЕТАРИФ Junior, в который входит защита от спама, а также блокировка неподходящего контента. Кроме того, с номера ребёнка не получится звонить и отправлять SMS на платные короткие номера и подключать некоторые подписки. Приятным бонусом станут более пятидесяти интерактивных курсов и игр для развития мышления, креативности и любознательности, входящих в этот тариф, а также бесплатная годовая подписка на учебники.