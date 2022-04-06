Как КПРФ предлагает бороться с последствиями санкций

КПРФ предложила неотложные меры по преодолению последствий санкций, обеспечению продовольственной, технологической, кредитно-денежной безопасности России и срочной помощи населению.

«Эта программа состоит из 20 ключевых предложений по социально-экономической политике, которые наиболее точно отвечают на нынешние вызовы, стоящие перед Россией. На нашу страну уже наложены более 5 500 санкций, это самые масштабные ограничения за всю историю. Сейчас Запад готовит новые, можно не сомневаться, они тоже начнут действовать. По сути, реализуется курс на удушение России, при этом они загоняют в кризис Европу и объявляют торговую войну Китаю. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине. Мы считаем, что выстоять и двигаться дальше можно только при помощи мобилизационной экономики. Ну, а начинать необходимо с национализации ключевых отраслей и банковской системы», — заявил лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов.

Интервью с Евгением Ульяновым читайте далее.