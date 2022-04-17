Как малому бизнесу развиваться без вложений

Малый бизнес может рассчитывать на специальные программы поддержки.

Малый бизнес должен расти — это и парадокс, и аксиома одновременно. То есть производства должны расширяться, технологические процессы совершенствоваться. Но проблема в том, что путь от одной пекарни к сети или целому комбинату лежит через капитальные вложения. Взять из собственных средств — не вариант, их просто нет. Если идти напрямую в банк за кредитом, то даже в старых реалиях 12-15% годовых убивают потенциальную прибыль. Выход — специальные программы поддержки, которые внедряются на государственном уровне.

В настоящий момент один из наиболее эффективных сценариев — сотрудничество с Корпорацией МСП. В его рамках можно получить консультации, расширить возможности сбыта, а теперь еще и доступ к льготным программам лизинга. Так сейчас запущен новый антикризисный лизинговый продукт, который открывает доступ к финансированию на выгодных условиях. Минимальная сумма договора составляет 500 тысяч рублей, максимальный срок финансирования — 84 месяца. Процентные ставки на минимальном уровне: 6% годовых — для отечественного оборудования и 8% — для импортного. Условия предусматривают финансирование с индивидуальным графиком платежей и гарантированным авансовым платежом, не превышающим 10%. Аналогичные программы уже действовали под эгидой Корпорации МСП и доказали свою эффективность.

«В прошлом году средний размер «чека» по лизинговым программам составил 14,5 млн рублей, а за три месяца 2022-го — 7 млн рублей», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что лизинговые продукты — это только часть принятых антикризисных мер для российских предпринимателей».

Программой могут воспользоваться малые компании и ИП, которые входят в реестр МСП, работают больше 12 месяцев и их проект связан с модернизацией или расширением текущей деятельности, развитием новых направлений. Финансирование может включать в себя сопутствующие расходы, доставку, монтаж, пусконаладочные работы, что актуально для сложного технологического оборудования. Их доля в общей сумме договора может доходить до 25% стоимости имущества, приобретаемого в лизинг.

Подать заявку и получить одобрение можно через специальную форму на Цифровой платформе МСП.РФ. При этом большая часть анкеты будет заполнена автоматически, по данным, которые содержатся в профиле предпринимателя.

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам М. П. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.