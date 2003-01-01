12 жителей России умерли от отравления самодельной чачей из Сочи

Торговавшие сомнительным алкоголем женщины задержаны в Краснодарском крае.

В Сочи суд арестовал продавщиц самодельного алкоголя, от которого погибли по меньше мере 10 человек. По данным следствия, 30-летняя и 71-летняя жительницы города торговали на местном Казачьем рынке алкоголем, который не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья.

— Женщины, заведомо зная, что реализуемая ими в торговой точке на рынке «Казачий» алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продали ее под видом «домашнего вина» и «чачи» неопределенному количеству покупателей, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

По предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек. Точное количество жертв пока не установлено, их может быть и больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

Адлерский районный суд Сочи заключил подозреваемых под стражу до 4 октября. Позднее стало известно еще о двух случаях. Министр здравоохранения Карелии сообщил, что 35 и 37-летние женщины распили ту самую чачу, которую одна из них привезла с отдыха в Сочи. Первая умерла 1 августа в Коркино, вторая скончалась в ночь на 2 августа в больнице Челябинска. Обе — от отравления, вероятно, метанолом, уточнил Михаил Охлопков.