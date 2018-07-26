Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.

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Жительница Петрозаводска, которая с семьей потеряла все на пожаре, рассказала "Столице на Онего", как пытается выжить.
В Петрозаводске на Перевалке четыре месяца назад в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В результате два человека погибли, семья с маленьким ребенком осталась без жилья.
Администрация города предоставила погорельцам крышу над головой. Пострадавшие на пожаре рассказали "Столице на Онего", как они живут вчетвером в маленькой комнате маневренного фонда и какие у них шансы выбраться из этого кошмара.
Рассказ петрозаводчанки читайте в статье "Погорельцы".
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