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Как на севере Карелии решают проблему с бездомными животными

Новости. Общество
13:04, 04 Апреля 2021
фото: © Подари мне жизнь КРООЗЖ
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Власти северного города вместе с зоозащитниками решили кардинально разобраться с проблемой бездомных животных: у зверей появится свой дом.

Жители Беломорска в течение многих лет жалуются на "собачий террор". Животные сбиваются в стаи и пугают взрослых и детей. Были случаи, когда собаки нападали на беломорчан. "Без палки на улицу лучше не выходить!" – нередко возмущаются горожане. Отлов бездомных животных, на который местная администрация заключает договоры с подрядчиками, серьезных результатов не дает. Но два года назад власти Беломорского района и города приняли решение выделить деньги на создание приюта для животных. И уже этим летом зоозащитники перевезут своих подопечных в новый дом.

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