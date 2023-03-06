Как наркомагазины рекламируют себя на фасадах зданий в Петрозаводске

Далеко не каждый рисунок или надпись на стенах домов, гаражей и других зданий является стрит-артом.

Существует множество разных видов рекламных граффити. Они могут быть как рукописными, так и нарисованными благодаря трафаретам. Также содержание надписи может быть весьма неоднозначным: от вполне понятных слов до набора букв или цифр. Однако определить, что та или иная надпись является рекламой наркомагазина, довольно просто.

Подробнее читайте в материале «Опасные граффити».