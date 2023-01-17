Как не остаться инвалидом после инсульта, рассказал глава Минздрава Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что надо делать при подозрении на инсульт.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что каждый шестой житель планеты переносит инсульт и каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян развивается эта болезнь. Но только 8%, выживших от инсульта, возвращаются к труду, а 20%, перенёсших его, остаются инвалидами и нуждаются в постоянном постороннем уходе. Несмотря на развитие медицинских технологий, летальность при инсультах остаётся очень высокой - от 10 до 35%.

Инсульт - это экстренное состояние, требующее оказания своевременной неотложной помощи, от которой зависит исход и прогноз заболевания.

«При подозрении на инсульт срочно вызывайте скорую! Ведь одним из драгоценнейших ресурсов здесь является время, и чем раньше больному будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем больше шансов на восстановление он имеет. «Раньше» в данном случае означает оказание помощи во время действия «терапевтического окна», то есть в течение 3-6 часов», - объяснил Михаил Охлопков.