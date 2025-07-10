Как не перегреться на работе в жару: инструкция от Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре Карелии напомнили безопасные правила работы в жару.

В Карелию пришла летняя жара. Такая погода приводит к ухудшению условий труда. Особенно сложно приходится тем, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием. В региональном Роспотребнадзоре напомнили простые правила, как уберечься от жары.

1. При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24-25°C. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29°C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на 4 часа.

2. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 — 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 — 12 минут в охлаждаемых помещениях.

— При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 — 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 — 2 часа для лиц без специальной одежды, — напомнили в Роспотребнадзоре.

3. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10 — 15 °C.

— Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей. Пить воду следует часто и понемногу, — рекомендуют в ведомстве.

4. При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, дополнительная витаминизация.