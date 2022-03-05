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Как не сойти с ума, читая новости, рассказал психотерапевт из Карелии

Новости. Общество
14:32, 05 Марта 2022
фото: © dreamstime.com

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Психотерапевт Республиканской психиатрической больницы Дамир Сафаров рассказал, как сегодня сохранить свое психическое здоровье.

Вторую неделю мы пристально следим за новостями о ситуации на Украине. Происходящее мало кого может оставить равнодушным. Люди испытывают шквал чувств и эмоций: от страха и негодования, гнева и ненависти до сострадания и скорби. Родные и близкие, друзья и коллеги спорят, ссорятся, нередко оскорбляя друг друга, обсуждая военную спецоперацию и санкции. Так и с ума сойти недолго. Как же сохранить свое психическое здоровье? За советом мы обратились к врачу-психотерапевту, члену Ассоциации КПТ России, члену международной Ассоциации EMDR, психиатру, работающему в отделении неврозов Республиканской психиатрической больницы Дамиру Сафарову.

«Сейчас многие из нас переживают такое явление, которое можно называть „моральной травмой“. Что это значит? То, что происходит, противоречит моральным принципам человека, но при этом он ничего не может сделать. Это грубое внутреннее противоречие становится психотравмирующим для нас.

Тревога — это чувство, эмоция, рядом с ней страх, ощущение беспомощности, неспособность сделать что-то. Часто именно с этими чувствами человек обращается за помощью к психологу или психотерапевту. Представители всех психотерапевтических направлений, течений давно разработали большое количество способов справляться с тревогой. Все они, как правило, базируются на основном принципе — переключение внимания. Ведь когда мы тревожимся, мы концертируем свое внимание на какой-то информации, которая для нас является неприятной, страшной. Что можно с этим сделать? Нужно свое внимание переключить с этой информации на что-то иное. И на это направлены все техники саморегуляции, любые виды релаксации, здесь же йога, занятие спортом», — рассказал Дамир Сафаров.

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