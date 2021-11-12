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Как неравнодушные люди помогли маленькому футболисту из Петрозаводска осуществить мечту

Новости. Общество
11:00, 01 Января 2022
фото: Фото из архива Дениса Семенова

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Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, мечта которого стала реальностью благодаря неравнодушным людям.

«Саша пришел в футбол в 6 лет. Быстренький, шустренький, обладает всеми качествами, которые нужны для футболиста, садится на любой шпагат, ходит на руках. Очень координированный. Постоянно был с мячом», - рассказал тренер спортшколы №7 в Петрозаводске Павел Аверьянов.
По его словам, самый важный момент, когда идет становление ребенка-футболиста, это появление треугольника: связи между ребенком, родителем и тренером.

«В случае с Натальей (мама Саши) – это был супертреугольник. Все мои мысли она доносила до Саши очень аккуратно. На всех соревнованиях искала возможность, как Сашу отправить, чтобы ребенок прибавлял. Наталья - супермама, которая постоянно всем интересовалась. Это сыграло свою роль. Но и Саша сам очень добрый ребенок, ответственный, трудолюбивый. Всегда хочет идти до конца, неформальный лидер. Вроде и капитаном не хочет быть, но в то же время тащит свою команду за собой, заряжает ее энергией», - такое мнение высказал о Саше Игнатике Павел Александрович Аверьянов.

По его мнению, Саша может вырасти в большого футболиста: у него для этого есть все данные. Здесь в команде он был полузащитником, как и сейчас в «Зените». Он очень техничный, резкий, может быстро принять решение, отдает точные передачи.

«На поле он хотел выполнять большой объем работы, везде бегал. Сначала не отдавал мяч, но это в силу возраста, а потом стал пасы отдавать и сам забивал. Саша молодец. Таких сейчас в Петрозаводске нет. У Саши большой потенциал. Когда на такого ребенка смотришь, кайфуешь: просто дайте ему мяч и смотрите, что он делает», - эмоционально рассказывал Павел Аверьянов.
Вспомнил он и тяжелое время возвращения Саши из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, как все поддерживали его.

Что произошло в жизни Саши, почему он сначала уехал в Санкт-Петербург, а потом вернулся и кто помог осуществить игру, читайте здесь.

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