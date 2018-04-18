Как орехи влияют на сердце, рассказали медики

Регулярное употребление орехов может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли шведские медики.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert, в исследовании приняли участие 60 тысяч жителей Швеции в возрасте 45-83 лет. Добровольцы рассказали о своих пищевых привычках и образе жизни, после чего медики наблюдали за состоянием их здоровья на протяжении 17 лет.

За это время у наблюдаемых было зафиксировано 4983 сердечных приступа, из которых 917 оказались смертельными, 3160 случаев сердечной недостаточности, а также 7550 фибрилляции предсердий (один из видов аритмии).

Ученые установили, что у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже на 20 процентов. В то же время при употреблении порции орехов один-три раза в месяц фибрилляция предсердий встречается на 12-18% реже.

Медики поясняют, что орехи являются источником здоровых жиров, минералов и антиоксидантов, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.