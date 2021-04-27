Как оцифровать дачу к майским?

Еще не знаете, как уговорить детей поехать на дачу на майские, и сами трусливо думаете, что будете скучать по любимым сериалам и соцсетям в большие выходные? Без паники!

Современные технологии позволяют обеспечить полную цифровую смычку города и деревни. И легко телепортировать удобные сервисы, к которым вы привыкли дома, на дачу. Берите друзей, детей, родителей — и давайте уже на природу. О том, чтобы не выходить из матрицы уже позаботились!

Специально к дачному сезону компания МТС разработала для дачников решение, которое позволит за городом комфортно жить с цифрой. Новое предложение оператора — «Весь МТС Полный дом» — обеспечит доступ одновременно к четырем услугам: спутниковому телевидению, мобильной связи, мобильному доступу в интернет на несколько устройств и подписку на онлайн-кинотеатр KION. Подключение к пакету услуг позволит смотреть спутниковое ТВ с 232 цифровыми каналам, включая 37 каналов в HD и три канала в UHD качестве пакета «Расширенный». Обеспечит доступ к онлайн-кинотеатру KION — а это тоже более ста каналов и более тысячи фильмов и передач, которые можно смотреть на пяти разных устройствах, в том числе и в транспорте, и дома — в городской квартире с большого экрана умного телевизора. При этом смотреть разные фильмы и программы смогут сразу несколько членов семьи одновременно. Папа — про машины, мама — про путешествия, дедушка — про рыбалку и охоту, бабушка — про сад-огород, а сын или дочка — любимые дорамы. А если детки поменьше — просто мультики.

Но для этого нужен интернет. Все предусмотрено — он тоже входит в пакет услуг: безлимитный мобильный доступ в интернет на нескольких устройствах со скоростью до 10 Мб/с. Хотите — смотрите мультики и сериалы, хотите — работайте на удаленке, если работодатель не настаивает на обязательном присутствии на рабочем месте. Также в пакет сервисов входит выгодный тариф мобильной связи, включающий 600 минут голосовых вызовов, 100 sms, безлимитный трафик на смартфоне и 10 Гб на раздачу со скоростью до 10 Мб/с.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно купить комплект оборудования Спутникового ТВ и заключить единый договор на все услуги. Оборудование можно приобрести по специальной цене: полный установочный комплект Спутникового ТВ с антенной 0,6 м за 3 490 рублей, при необходимости модем или роутер для раздачи мобильного интернета от 2 500 рублей. Также подписчик получит при подключении две сим-карты: одну для тарифа с мобильной связью, другую — для мобильного интернета.

Стоимость всего комплекса услуг в первые 3 месяца использования составит 650 руб./месяц, а условия последующего использования можно уточнить на сайте. Все услуги предложения оплачиваются единым платежом на общий лицевой счет. При использовании сети МТС для доступа в онлайн-кинотеатр трафик не расходуется и не тарифицируется. Скорость интернета на раздачу с модема можно увеличить до 20 Мб/с, подключив «Турбокнопку» за 350 рублей в месяц.

Приобрести оборудование и подключиться к сервису можно на сайте sputnik.mts.ru, позвонив по номеру 8 800 250 0890, в салонах розничной сети МТС или по телефону: 89114193008.

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