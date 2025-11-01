Хорошо, что прежде чем нести гору денег в сервис, он поговорил с сыном. Рассказываем историю, какие происходят не только в Карелии, но и по всей России каждый день. Хочется верить, что хоть кому-то будет полезно на конкретном примере убедиться, что вовсе не обязательно расставаться, скажем со 100 тысячами на пустом месте.

70-летний петрозаводский пенсионер решил обратиться в один крупный автомобильный центр по продаже и обслуживанию автомобилей Петрозаводска, чтобы ему поменяли масло в его уже немолодом автомобиле «Рено Дастер». Клюнул на интересную рекламу. В итоге не только втридорога заплатил за замену масла, но и получил целый список выявленных у его автомобиля поломок.

Колонка главного редактора «Столицы на Онего» о честных способах отъема денег у трудящихся и пенсионеров.

Как пенсионер из Петрозаводска решил поменять масло в авто, а в итоге чуть не расстался с крупной суммой

