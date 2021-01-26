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Как перестать платить за соседей по даче, или как внедрить автоматизированную систему учета электрической энергии в СНТ

Новости. Экономика
11:00, 27 Января 2021
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Более 70% дачных кооперативов испытывают проблемы, связанные с потерями электроэнергии внутри СНТ или поселения.

Это вызывает споры дачников с председателем и ссоры с соседями. Когда кто-то из жильцов кооператива потребляет электричество "мимо" счетчика, остальные жители оплачивают электроэнергию и за себя, и за соседа. Поэтому если возникают спорные случаи, то председатель, чтобы покрыть убытки, либо увеличивает тарифы на электроэнергию для всех, либо обязывает жителей оплачивать объемы электроэнергии, превышающие собственное потребление в несколько раз.

Что делать в этой ситуации?

Ответ – организовать учет электроэнергии таким образом, чтобы воровать электроэнергию в СНТ никто не смог.

Потери электроэнергии в электрических сетях СНТ достигают 20-30 процентов от объема, поступающего в сеть садоводческого товарищества.

Причин таких потерь несколько:

- плохое техническое состояние линий электропередач,
- банальное воровство электроэнергии недобросовестных членов СНТ.    

Для устранения безучетного потребления и безнаказанного вмешательства в работу электросчетчиков необходимо либо ежемесячно контролировать подключения каждого члена СНТ, либо организовать автоматизированный учет электроэнергии в СНТ. Также эффективным способом борьбы с воровством в кооперативе будет вынос приборов учета электроэнергии на опору.

Если уж и модернизировать учет – то кардинально, чтобы в дальнейшем было удобно снимать показания счетчиков электроэнергии. Строительство системы автоматизированного учета не только поможет защитить от воровства электричества, но также и упростит съем показаний электросчётчиков – дачники смогут получать квитанции в электронном виде и оплачивать электроэнергию онлайн.

Во многих садоводческих кооперативах возникают вопросы, каким же образом заключить договор с энергосбытовой компанией на прямую, чтобы не оплачивать потери, образующиеся в сетях кооператива.

Мы предлагаем нашим клиентам следующую последовательность действий:

1 шаг. Провести собрание и принять решение.

2 шаг. Провести инвентаризацию всех сетей и всех потребителей кооператива:
- Подготовить технических паспорт сетей;
- Подготовить акты разграничения со всеми потребителями, присоединенными к сетям кооператива, с указанием отпускаемой мощности и количества присоединенных фаз (1 или 3 фазное присоединение).

3 шаг. Привести сети в порядок:
- Заменить все прохудившиеся опоры;
- Провести ревизию трансформатора.

4 шаг. Установить "умные" счетчики.
- Выбрать систему передачи данных;
- Установить счетчики с передачей данных на опорах около домов;
- Установить автоматический выключатель с контролем мощности, перед счетчиком;
- Установить счетчик с передачей данных в трансформаторной подстанции;
- Настроить передачу данных в интернет портал, выбранной платформы.

5 шаг. Передать сети в аренду или продать сетевой компании.
- Подготовка актов разграничения между сетевой компанией и каждым потребителем, присоединенным к сетям кооператива, с указанием отпускаемой мощности и количества присоединенных фаз (1 или 3 фазное присоединение).

6 шаг. Заключить индивидуальный договор с энергосбытовой компанией.
- Контролировать потребление электрической энергии через интернет;
- Получать квитанции в электронном виде;
- Оплачивать электрическую энергию онлайн.

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По электронной почте: info@energo-solutions.ru

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