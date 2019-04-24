Как подорожали билеты в кинотеатрах и музеях в Карелии

Цены на услуги организаций культуры в Карелии к апрелю выросли на 3,4% по сравнению с декабрем прошлого года.

Билеты в кинотеатрах подорожали на 8,2%, в музеях - на 4,4%. В 2019 году выросла стоимость всех услуг, связанных с образованием, досугом и здоровьем, пишут "Вести Карелии".

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